شديد قناوي: تعرضت للظلم بإجباري للرحيل عن الأهلي.. وهزيمة الـ6-1 أمام غانا الأسوأ.. فيديو

قال أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي إنه تعرض للظلم في الأهلي بعد إجباره عن الرحيل عن صفوف النادي.









وتحدث شديد قناوي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "جاء جاريدو لتدريب الأهلي وكان يشركني مع اللاعبين الجدد وقلت له أنا أشارك هنا لسنوات".





وتابع "قلت له عليه أن يشاهد فيديوهات المباريات القديمة وقال لي شاهدتها ولم أجدك، ثم علمت بقرار رحيلي عن الأهلي من علاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها وكنت أسير بسيارتي على كوبري أكتوبر".





وأضاف "ضحيت بالكثير من الأموال وأنا في المصري للعودة إلى الأهلي ثم كان من الصعب العودة له لمرة ثالثة".





وردتا على سؤال: هل فاوضه الزمال؟ك قال: "مرة وحيدة وأبدى فيها حلمي طولان رغبته في ضمي حينما كنت في المصري ولكنني عدت للأهلي بيتي".





وقال شديد قناوي إنه لا أحد يتحدث عن تألقه مع الإنتاج لأنه خارج قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.





وأوضح "في ثلاث سنوات لعبت 122 مباراة لم أحصل فيهم على إنذار واحد وهذا رقم قياسي، وصنعت 80 هدفا خلال 3 سنوات".





وبسؤاله عن أسوأ ذكرى له في مسيرته قال: "الهزيمة من غانا 6-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014".





وعن أفضل لاعب في مصر أجاب "عبد الله السعيد بكل تأكيد".



