هاني حتحوت يكشف 4 سيناريوهات للنسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت ، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بدأ التحضير لمسابقات الموسم المقبل التي ستقام وسط ظروف استثنائية.





وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن مسئولى كاف ، وضعوا تصورات لمسابقات بطولات إفريقيا الموسم المقبل، وسيكون هناك تغيير جذري في لوائحها.





وأشار هانى حتحوت، إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وضع 4 سيناريوهات بشأن النسخة المقبلة من البطولة كالتالى:





السيناريو الأول: وهو إلغاء الجولة التمهيدية الثانية الإضافية لبطولة الكونفدرالية، إذ سيشارك خلالها الفرق الخاسرة من دور الـ 32 بـ دوري أبطال أفريقيا مع المتأهلين من فرق الكونفدرالية لتحديد فرق دور المجموعات، و سيكون بمقدور البطولة الانتهاء في مايو قبل بدء التوقف الدولي (31 مايو - 8 يونيو).





السيناريو الثاني: يشمل إلغاء ربع نهائي مسابقات الأندية وصعود الأندية أصحاب المركز الأول في كل مجموعة بدور المجموعات، لنصف نهائي البطولة مباشرة، هو ذا السيناريو سيتيح أيضا انهاء الموسم في مايو قبل بدء التوقف الدولي (31 مايو - 8 يونيو).





السيناريو الثالث: يتضمن إقامة نصف النهائي والنهائي في البلد التي ستستضيف المباراة النهائية، حيث سيلعب نصف النهائي والنهائي في نفس البلد المضيف في مباراة واحدة. ليتيح الانتهاء قبل شهر يونيو.



