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مرأة

مين أحلى.. ريم البارودي وزينة تتألقان في أحدث ظهور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:22 ص
ريم البارودى و زينة
ريم البارودى و زينة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ريم البارودى متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها، رفقة الفنانة زينة.

وظهرت ريم البارودى فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بلوزة "فوشيا" ذات أكمام طويلة، تميزت بالنقوش الهادئة التى زادت من جمال إطلالتها.

كما انتعلت حذاء صيفيا ذا كعب عالٍ، باللون الأسود.

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وأكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات الجذابة، بينما أعتمدت على تسريحة بسيطة، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

بينما تألقت الفنانة زينة فى الصور بإطلالة عصرية، مرتدية جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الزيتى، وبدت بخصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، وانتعلت حذاء رياضى متناسق مع لون إطلالتها.


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