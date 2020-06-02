محافظ الإسماعيلية: تخصيص الرقم 114 خطًّا ساخنًا للإجابة عن استفسارات المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

قال محافظ الإسماعيلية، شريف بشارة، إنه اطمأن على تجهيزات مستشفى الصدر، أمس الاثنين، خلال جولة له، لافتًا إلى أن الاطباء يبذلون جهودا كبيرة منذ بداية فتح المستشفى فى شهر فبراير الماضى.





وأضاف محافظ الإسماعيلية، فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، ان رئيس الوزراء وجه بتخصيص خط ساخن نظرًا لوجود ضغط على الخط الساخن الرئيسي 105، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الرقم 114 خطًّا ساخنًا لمحافظة الإسماعيلية على مدار 24 ساعة.





وتابع انه يتم استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا من خلال الخط الساخن على مدار 24 ساعة يوميًا.



