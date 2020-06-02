AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد جودة: الأهلي الأحق بلقب نادي القرن.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:19 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمد جودة نجم فريق الاهلي السابق أن النادي يستحق لقب نادي القرن بنسبة 100% ، مشيرا إلى أن المعايير في ذلك الشأن تتم وفقا لـ عدد البطولات وليس عدد النقاط .

وأضاف محمد جودة في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الزمالك يرغب في حساب بطولة السوبر الافريقي بـ 4 نقاط و هو امر غير منطقي حيث أنها بطولة من مباراة واحدة، بخلاف بطولة دوري ابطال افريقيا التي تحسب بـ 4 نقاط .


ونوه محمد جودة إلى أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " لا يحتسب بطولة افرواسيويه حيث ان الطرف الاخر يكون من قاره آسيا، لافتا إلى أنه حتى في حال تم حسابها ستكون بنقطة واحدة ايضا .

وأوضح أنه حتي في حال احتساب بطولات افرواسيويه فسيصبح رصيد الزمالك 39 والأهلي 41 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

خبير لوائح: الزمالك الأحق بـ لقب نادي القرن.. والأهلي في المركز الثاني.. فيديو

من حقه.. نجم الأهلي السابق يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

عيدك عيدين.. وائل جمعة يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

الموضوع كبير.. خالد الغندور يسخر من غلاف مجلة الأهلي.. شاهد

الاتحاد الأفريقي يحتفي بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

ترشيحاتنا

مصر للطيران: إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج غير مؤكد.. وجميع القادمين يخضعون للفحص

خلال 48 ساعة.. كورونا يصيب 8 إعلاميين

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

فى حفل زفاف ابنته .. ظهور نادر لوالد محمد رمضان .. شاهد

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون