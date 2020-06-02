محمد جودة: الأهلي الأحق بلقب نادي القرن.. فيديو

أكد محمد جودة نجم فريق الاهلي السابق أن النادي يستحق لقب نادي القرن بنسبة 100% ، مشيرا إلى أن المعايير في ذلك الشأن تتم وفقا لـ عدد البطولات وليس عدد النقاط .
وأضاف محمد جودة في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الزمالك يرغب في حساب بطولة السوبر الافريقي بـ 4 نقاط و هو امر غير منطقي حيث أنها بطولة من مباراة واحدة، بخلاف بطولة دوري ابطال افريقيا التي تحسب بـ 4 نقاط .
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ونوه محمد جودة إلى أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " لا يحتسب بطولة افرواسيويه حيث ان الطرف الاخر يكون من قاره آسيا، لافتا إلى أنه حتى في حال تم حسابها ستكون بنقطة واحدة ايضا .
وأوضح أنه حتي في حال احتساب بطولات افرواسيويه فسيصبح رصيد الزمالك 39 والأهلي 41 .