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أسامة القاضي: محافظة المنيا آمنة بأقل عدد إصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المحافظين، أكد ضرورة وجود متابعة دورية وزيارات مستمرة للمستشفيات لمتابعة العمل الجاري بها بشأن علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف محافظ المنيا، في مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الاجتماع تتضمن ضرورة تخصيص خط ساخن بكل محافظة لتلقى البلاغات الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا، موضحا أنه تم تخصيص خط ساخن 114 لمحافظة المنيا لتلقى البلاغات الخاصة بالإصابات.

وأوضح محافظ المنيا، أنه يجرى جولات مستمرة لمستشفيات العزل في المحافظة للتأكد من سلامة العمل، كما أن هناك تعقيما مستمرا للمؤسسات في المنيا وتوعية للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالتصدى للفيروس.

وأكد أنه يتابع شكاوى المواطنين بنفسه ويتم التعامل معها فورًا، مضيفًا أن محافظة المنيا من أقل المحافظات فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المحافظة فى المنطقة الآمنة ، مناشدًا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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