أدت دورها بأريحية تامة.. أحمد زاهر يكشف كواليس مشاركة ابنته في مسلسل الفتوة.. فيدو





وأضاف زاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث أنني خلال السنوات السابقة كنت اعترض على تمثيل بناتي ولكن تلك التجربة كانت مناسبة بشكل جيد لسنها.





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وتابع الفنان أحمد زاهر أن مشاركتها مع الفنانين ياسر جلال ومي عمر؛ جعلها تقوم بأداء الدور بأريحية تامة وكانا يقدمان الدعم الدائم لها.





وأوضح زاهر "ابنتي لم تقم بأداء أي دور طوال 7 سنوات"، مؤكدا انها تبلغ من العمر لأن 16 عاما، وقدمت أداء جيدا.





وقال الفنان أحمد زاهر إنني سعيد أن البعض لم يعلم انها ابنته خلال اداء المسلسل ولكي تؤدي الدور بشكل جيد.