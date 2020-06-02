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توك شو

أدت دورها بأريحية تامة.. أحمد زاهر يكشف كواليس مشاركة ابنته في مسلسل الفتوة.. فيدو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:41 ص
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
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محمود محسن
أكد الفنان أحمد زاهر أنه سعيد بدرجة كبيرة بعد استفتاء أفضل ممثل دور ثاني وذلك في دراما رمضان 2020 ، مؤكدا أنني ايضا سعيد بتجربة ابنتي ليلى في مسلسل الفتوة مع النجم ياسر جلال

وأضاف زاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث أنني خلال السنوات السابقة كنت اعترض على تمثيل بناتي ولكن تلك التجربة كانت مناسبة بشكل جيد لسنها. 

أقرا ايضا 

وتابع الفنان أحمد زاهر أن مشاركتها مع الفنانين ياسر جلال ومي عمر؛ جعلها تقوم بأداء الدور بأريحية تامة وكانا يقدمان الدعم الدائم لها. 

وأوضح زاهر "ابنتي لم تقم بأداء أي دور طوال 7 سنوات"، مؤكدا انها تبلغ من العمر لأن 16 عاما، وقدمت أداء جيدا.

وقال الفنان أحمد زاهر إنني سعيد أن البعض لم يعلم انها ابنته خلال اداء المسلسل ولكي تؤدي الدور بشكل جيد.
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