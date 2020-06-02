المالية: 6ر280 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بموازنة 2020 - 2021

أكدت وزارة المالية أن تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 6ر280 مليار جنيه مقابل 2ر211 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020.





وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2020 / 2021) الذي أصدرته وزارة المالية، الإثنين، أن الحكومة تعتزم استغلال ما يتم توفيره من الإجراءات الإصلاحية لزيادة مخصصات الاستثمار الممولة من قبل الخزانة بشكل كبير يفوق معظم بنود المصروفات.





وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة المعروض بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيا من قبل جهات الموازنة العامة للدولة في 2020 / 2021 بنحو 4ر26% مقابل العام المالي الحالي 2019 / 2020، لتصل إجمالي المخصصات إلى 177 مليار جنيه (8ر163 مليار جنيه تمويل عجز خزانة و2ر13 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات )، وهو أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.





ولفت إلى أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.





وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، مجالات النقل ، مجالات الإسكان والمرافـق والتنميـة العمرانيـة، والصحة والتعليم.