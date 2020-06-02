AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية: 6ر280 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بموازنة 2020 - 2021

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:07 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
أ ش أ
 أكدت وزارة المالية أن تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 6ر280 مليار جنيه مقابل 2ر211 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020.

وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2020 / 2021) الذي أصدرته وزارة المالية، الإثنين، أن الحكومة تعتزم استغلال ما يتم توفيره من الإجراءات الإصلاحية لزيادة مخصصات الاستثمار الممولة من قبل الخزانة بشكل كبير يفوق معظم بنود المصروفات.

وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة المعروض بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيا من قبل جهات الموازنة العامة للدولة في 2020 / 2021 بنحو 4ر26% مقابل العام المالي الحالي 2019 / 2020، لتصل إجمالي المخصصات إلى 177 مليار جنيه (8ر163 مليار جنيه تمويل عجز خزانة و2ر13 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات )، وهو أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.

ولفت إلى أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، مجالات النقل ، مجالات الإسكان والمرافـق والتنميـة العمرانيـة، والصحة والتعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طارق شوقي: بدء العام الدراسي الجديد بعد امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين ..فيديو

علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.. بـ 7 طرق مختلفة

برفسيور إيطالي: 4 لقاحات لفيروس كورونا اجتازت الاختبارات.. فيديو

صفقات تبادلية .. الزمالك في حيرة من إغراءات عروض بيراميدز

5 حالات .. أحمد موسى يكشف العدد الحقيقي لمصابي حفلات الجونة.. فيديو

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال