عقب نفاد أغلب مخزونها الاستراتيجي.. خبير: الصناعات الغذائية تواجه تحديا مستقبليا بسبب كورونا

3 سيناريوهات للتعامل مع تداعيات كورونا.. هالة السعيد: الاقتصاد سيشهد فترة من الركود ..الأزمة فرصة لتوطين الصناعة والاستفادة من انخفاض الواردات ..وتتوقع تعافي معدلات النمو فى يناير 2021