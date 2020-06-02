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اقتصاد

عقب نفاد أغلب مخزونها الاستراتيجي.. خبير: الصناعات الغذائية تواجه تحديا مستقبليا بسبب كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:10 ص
الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية
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علياء فوزى
قال الخبير المالى محمد سعيد، رئيس شعبة شركات البرمجيات: إن قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية الأسرع نموا خلال أزمة وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا فيروس التى اجتاحت العالم منذ ديسمبر 2019 و حتى الآن.

وأضاف سعيد ،فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن هذه القطاعات الاقتصادية مستمرة فى النمو خلال المرحلة الأولية التى تعقب قرارات تخفيف الحظر وإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا فى الفترة المقبلة .

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وأوضح سعيد ، أن صناعة الاغذية ستواجه تحدى مستقبلا بسبب نفاد أغلب المخزون الاستراتيجى للمواد الغذائية التى شهدت ارتفاعا غير مسبوق فى الطلب عليها على مستوى العالم خلال الستة أشهر الماضية، لذا لابد من بناء محزون جديد سريعا للوفاء بالتزاماته.

تابع " من المتوقع ان يقود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرحلة التعافى الاقتصادى و تصبح جزء اساسى فى الحياة اليومية للمواطنين و من خلالها سيتم انجاز الكثير من الاعمال عن بعد فى ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأشار سعيد ، إلى أن قطاعات السياحة و الطيران و العقارات لن تتعافى فى وقت قريب و حدوث اى انفراجة مرتبط بوجود لقاح للقضاء على فيروس كوورنا المتوقع ظهوره بنصف العام القادم.
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