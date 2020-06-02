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رياضة

ميدو جابر: أتمني العودة للأهلي.. وحسام عاشور أكتر حد بيحب النادي.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:08 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسام الحارتي
أعرب ميدو جابر لاعب مصر المقاصة عن رضائه خلال  الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي قبل عودته لصفوف الفريق الفيومي.

وأضاف ميدو جابر خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه عقب قرار رحيله عن النادي الأهلي طالب بالرحيل إلي نادي مصر المقاصة بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة ".

وتابع ميدو جابر:" أتمني العودة مستقبيلا إلي صفوف النادي الأهلي من جديد أو الاحتراف بالخارج".

ومن جهة أخرى علق ميدو جابر على أزمة حسام عاشور لاعب النادي الأهلي مع مسئولي القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية قائلا :" أكتر حد بيحب الأهلي ".

وأوضح أن حسام عاشور قدم كافة مالديه من أجل تحقيق الانتصارات والألقاب للنادي الأهلي متابعا:" حسام عاشور يستحق التكريم من القلعة الحمراء وأتعجب من مهاجمة الجماهير له".
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