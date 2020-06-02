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اقتصاد

نشرة خدمات صدى البلد.. طرق ومواعيد تسجيل قراءة عداد الغاز.. كيفية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة.. وأسعار سلع يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:31 ص
نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد
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مايكل عياد
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري نشرته الاقتصادية الخدمية، والتي تشمل أبرز الخدمات الاقتصادية الهامة المقدمة من الموقع للقراء، ويأتي في مقدمتها طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، والتي تمتد لـ 14 يوما من الآن بحسب وزارة البترول، وإليكم أبرز الموضوعات اليوم:


بدأ أمس ولمدة 15 يوما فقط، الموقع الإلكترونى لشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" في تلقي قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، وذلك حتى يوم 15 من الشهر الجاري يونيو 2020، بعد قرار إيقاف مرور المحصلين التابعين للشركة للمنازل في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


تطرح وزارة الإسكان يوم الأحد المقبل ولمدة شهر تقريبا شققا سكنية جاهزة للتسليم الفورى بــ10 محافظات هى: "الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، أسيوط، وبنى سويف، ومطروح"، وفي الرابط السابق جميع الشروط وطرق الحجز.


بدأت المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو أمس الاثنين، وصرف فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي، وفي الرابط الماضي جميع الأسعار الخاصة بالسلع.


قرّر البنك المركزي المصري أمس، الاثنين، تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، وقال خطاب مرسل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ إنه نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا للموظفين، وفي الرابط الماضي مواعيد عمل البنوك للعملاء والموظفين.


تعد منطقة مصر الجديدة من المناطق عالية السعر ضمن أحياء القاهرة وكثيرة الطلب عليها في السكن بها، نظرا لتمتعها بجميع الخدمات الرئيسية وهدوئها وتواجد عشرات المؤسسات المهمة بها، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه عبر الرابط السابق تفاصيل سعر المتر السكني بمصر الجديدة وأحيائها المختلفة.


للحصول على الأراضي للأغراض الصناعية بمحافظات أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، حدّدت لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل، وفي الرابط السابق طرق الحصول على الأراضي الصناعية وشروط ذلك.

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