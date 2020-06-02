ترند الفن: إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا وأول ظهور لوالد محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي ...





أعلنت دينا حويدق مذيعة CBC عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتى تقدم برنامج the time show مع الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وقالت دينا : "يا رفاق، لقد اختبرت ايجابيا ل covid19. يرجى التحقق من نفسك اذا كنت قد تعاملت معي في الاسبوع الماضي.









تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة لوالد الفنان محمد رمضان اثناء تواجده فى حفل زفاف ابنته وشقيقة الاسطورة الذى اقيم منذ ايام.

ويعد هذا احدث ظهور له حيث لم يظهر الا نادرا فى بعض المناسبات والاحتفالات الخاصة أبرزها افتتاح إيمان شقيقة محمد رمضان محلا خاصا بها.





ناشد الشاعر الغنائي امير طعيمة ، المواطنين، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا.





وكتب طعيمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة نصائح بشان كيفية التعامل مع مصابي كورونا .





وقال: "لما حد يصاب بكورونا بلاش مواساته بكلمات اشبه بالنعي، نسبة الشفاء الحمد لله عالية، وكلماتك ممكن تحسسه بخطورة اكبر من اللي مكتوب له يمر بيها ، ده غير ان فيه مصابين بقوا بيداروا؛ لانهم بقي بيحسوا إن دي حاجة لازم تتدارى".









نشر الفنان رامز امير مقطع فيديو جديد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء تأديته لأحد التمارين الرياضية الصعبة.





وكتب "رامز" معلقًا على الفيديو: "قاعد بقلب في فيديوهات التمرين عشان وحشنى أوي لقيت ده، والله ولا ألف إصابة توقفنى عن المتعة دي، بعون الله هتنبهروا"



