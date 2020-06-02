AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مزيد من إلغاء القيود.. بريطانيا تعدل قواعدها للتعايش مع كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تعتبر بريطانيا من أهم دول العالم التي شهدت ضربة قوية من فيروس كورونا ، و كانت تتكبد خسائر في أرواح مواطنيها لمدة شهرين منذ تفشي الوباء في الدولة وحاولت بقدر الإمكان ردع المرض و الخروج بأقل الخسائر .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الدولة نجحت في في ردع المرض و يوميا تقل أعداد المصابين الجدد و الوفيات تكاد تكون انتهت و تحاول الدولة في هذا الوقت انعاش اقتصادها من خلال رفع قيود العزل عن المواطنين لعودة الحياة كما كانت و العودة للإنتاج . 

و حسب ما ذكرت الصحيفة  ، فإن الدولة بدأت ترفع بعض القيود في خطوة رسمية تشير إلى سيطرتها على الموقف : 

- سمحت بريطانيا للمواطين بالخروج من المنازل و التجول في الشوارع و المولات التجارية و التسوق . 

- فتحت بريطانيا الشواطئ و الفنادق امام المواطنين و أماكن الترفيه بعد إغلاق استمر لشهور . 

-فتح الحدائق امام المواطنين ، و السماح بتجمع 6 أشخاص في الاماكن العامة ، و لكن اشترطت أن يكون مكانل مفتوحا يتخلله الهواء النقي من كل مكان . 

-عودة العمل في الشركات و لكن مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الآخرين ، و هي التعقيم و النظافة الشهخصية و ارتداء الكمامة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخاوف في بريطانيا من فراغ السلطة وتأجيل رفع قرارات الإغلاق

صحف الإمارات اليوم.. الهلال الأحمر بأبو ظبي يتكفل برعاية أسر المتوفين بـ كوفيد 19.. مصر تغلق الحدائق والشواطئ يوم شم النسيم.. ووهان الصينية تعدل عدد وفيات كورونا.. وترامب يعلن فتح اقتصاد أمريكا

من 3 مراحل.. بريطانيا تضع خطة لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

بريطانيا تسجل 449 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

إنهاء الإغلاق ولكن بشروط .. بريطانيا تتنفس وترفع القيود

مطاعم شهيرة تعلن قرب عودتها للعمل في بريطانيا

ترشيحاتنا

دعاء للميت قصير.. كلمات تخفف عنه ظلمة القبر

العنب الأحمر .. كنز الفيتامينات لمواجهة الفيروسات

الكنيسة الأرثوذكسية: الاحتفال بالعيد في الكنائس بـ6 أفراد فقط

أحلى جدو حودة.. حفيد محمود ياسين يوجه رسالة له

تعرف على أسباب ارتفاع إصابات كورونا وموعد الذروة..فيديو

حال فشل السيطرة على الاحتجاجات.. ترامب يهدد بنشر الجيش الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور

بالأبيض و الأسود .. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لتقوية المناعة.. أطعمة تعوض نقص عنصر الزنك من الجسم