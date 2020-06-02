مزيد من إلغاء القيود.. بريطانيا تعدل قواعدها للتعايش مع كورونا





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الدولة نجحت في في ردع المرض و يوميا تقل أعداد المصابين الجدد و الوفيات تكاد تكون انتهت و تحاول الدولة في هذا الوقت انعاش اقتصادها من خلال رفع قيود العزل عن المواطنين لعودة الحياة كما كانت و العودة للإنتاج .





و حسب ما ذكرت الصحيفة ، فإن الدولة بدأت ترفع بعض القيود في خطوة رسمية تشير إلى سيطرتها على الموقف :





- سمحت بريطانيا للمواطين بالخروج من المنازل و التجول في الشوارع و المولات التجارية و التسوق .





- فتحت بريطانيا الشواطئ و الفنادق امام المواطنين و أماكن الترفيه بعد إغلاق استمر لشهور .





-فتح الحدائق امام المواطنين ، و السماح بتجمع 6 أشخاص في الاماكن العامة ، و لكن اشترطت أن يكون مكانل مفتوحا يتخلله الهواء النقي من كل مكان .





-عودة العمل في الشركات و لكن مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الآخرين ، و هي التعقيم و النظافة الشهخصية و ارتداء الكمامة .





تعتبر بريطانيا من أهم دول العالم التي شهدت ضربة قوية من فيروس كورونا ، و كانت تتكبد خسائر في أرواح مواطنيها لمدة شهرين منذ تفشي الوباء في الدولة وحاولت بقدر الإمكان ردع المرض و الخروج بأقل الخسائر .