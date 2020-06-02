جو بايدن: ترامب يستخدم الجيش ضد الشعب الأمريكي





وكتب بايدن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انه يستخدم الجيش الأمريكي ضد الشعب".





وأضاف: "قام بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وأطلق الغاز والرصاص المطاطي لالتقاط صورة".





وأكمل: "من أجل أطفالنا، من أجل روح بلدنا، يجب أن نهزمه. لكنني أعني ذلك عندما أقول هذا: لا يمكننا القيام بذلك إلا معا".





وكان الجيش الأمريكي بدأ في الانتشار بالعاصمة واشنطن؛ في محاولة للسيطرة على الاوضاع في المدينة.