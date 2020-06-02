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أخبار العالم

جو بايدن: ترامب يستخدم الجيش ضد الشعب الأمريكي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:37 ص
صدى البلد
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شريف سيد
اتهم جو بايدن، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، الرئيس دونالد ترامب باستخدام الجيش الأمريكي ضد الشعب

وكتب بايدن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انه يستخدم الجيش الأمريكي ضد الشعب". 

وأضاف: "قام بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وأطلق الغاز والرصاص المطاطي لالتقاط صورة". 

وأكمل: "من أجل أطفالنا، من أجل روح بلدنا، يجب أن نهزمه. لكنني أعني ذلك عندما أقول هذا: لا يمكننا القيام بذلك إلا معا". 

وكان الجيش الأمريكي بدأ في الانتشار بالعاصمة واشنطن؛ في محاولة للسيطرة على الاوضاع في المدينة. 
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