جو بايدن: ترامب يستخدم الجيش ضد الشعب الأمريكي

اتهم جو بايدن، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، الرئيس دونالد ترامب باستخدام الجيش الأمريكي ضد الشعب.
وكتب بايدن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انه يستخدم الجيش الأمريكي ضد الشعب".
وأضاف: "قام بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وأطلق الغاز والرصاص المطاطي لالتقاط صورة".
وأكمل: "من أجل أطفالنا، من أجل روح بلدنا، يجب أن نهزمه. لكنني أعني ذلك عندما أقول هذا: لا يمكننا القيام بذلك إلا معا".
وكان الجيش الأمريكي بدأ في الانتشار بالعاصمة واشنطن؛ في محاولة للسيطرة على الاوضاع في المدينة.