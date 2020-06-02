مع قرب عودة النشاط الرياضي.. مكافحة المنشطات تحذر اللاعبين من تناول المكملات الغذائية

أرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، خطابا إلي كافة الاتحادات الرياضية؛ للتنبيه على اللاعبين بعدم تناول المنشطات والمكملات الغذائية مع اقتراب عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة .





وتستمر المواد المحظورة في جسم من يتناولها لمدة 9 اشهر، مما يعني أن فترة الحظر لن تتمكن من حماية اللاعب .





وفي وقت سابق أرسلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات " الوادا"، إلي المنظمة المصرية" النادو"، تطالب فيها سحب عينات من الرياضيين خلال الفترة الحالية على الرغم من توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





ومن المفترض أن تقوم المنظمة المصرية برئاسة الدكتور أسامة غنيم، بإخطار الرياضيين بشأن سحب العينات من خلال إخطار اللاعب لمعرفة مكانه قبل أن تقوم المنظمة بسحب العينة .





وأصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعليمات جديدة لتسهيل إجراءات اختبارات فحوص المنشطات للرياضيين في معظم دول العالم خلال انتشار فيروس كورونا





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .