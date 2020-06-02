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رياضة

الطف بينا يا رب.. المعلق الرياضي محمد الكواليني يعلن إصابة شقيقه بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:06 ص
محمد الكواليني
محمد الكواليني
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مصطفى كرم

أعلن المذيع الرياضي محمد الكوالينى، إصابة شقيقه "محمود الكواليني" بفيروس كورونا المستجد.

وغرد محمد الكوالينى عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "‏استأذنكم الدعاء بالشفاء لاخويا الغالى ‎#محمود الكوالينى بعد اصابته بفيروس كورونا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع بلده سالم غانم باذن الله الطف بينا يا رب".

وانهالت الدعوات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ربنا يشفيه و يعافيه و يطمنك عليه يا كواليني يارب" و "‏‎ربنا يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما" و" ‏‎اللهم رب الناس،مُذهب البأس،اشفِ أنت الشافي،لا شافي إلا أنت،شفاء لا يغادر سقما".

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يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلن موعد عودة مسابقة الدوري الانجليزي " بريميرليج"، بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وعادت الأندية للتدريبات عقب توقف دام لـ أكثر من شهرين.

ومن المقرر أن تقام المباريات  يوم 17 يونيو الجاري بدون حضور جماهيري.

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