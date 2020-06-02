الطف بينا يا رب.. المعلق الرياضي محمد الكواليني يعلن إصابة شقيقه بفيروس كورونا

أعلن المذيع الرياضي محمد الكوالينى، إصابة شقيقه "محمود الكواليني" بفيروس كورونا المستجد.

وغرد محمد الكوالينى عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "‏استأذنكم الدعاء بالشفاء لاخويا الغالى ‎#محمود الكوالينى بعد اصابته بفيروس كورونا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع بلده سالم غانم باذن الله الطف بينا يا رب".

وانهالت الدعوات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ربنا يشفيه و يعافيه و يطمنك عليه يا كواليني يارب" و "‏‎ربنا يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما" و" ‏‎اللهم رب الناس،مُذهب البأس،اشفِ أنت الشافي،لا شافي إلا أنت،شفاء لا يغادر سقما".

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يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلن موعد عودة مسابقة الدوري الانجليزي " بريميرليج"، بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وعادت الأندية للتدريبات عقب توقف دام لـ أكثر من شهرين.

ومن المقرر أن تقام المباريات يوم 17 يونيو الجاري بدون حضور جماهيري.