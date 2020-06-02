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أخبار العالم

اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وبهذا يكون إجمالي الإصابات التي سجلتها اليابان  وصلت إلى 17 ألفا و642 إصابة، بالإضافة إلى 907 حالة وفاة. 

وفي العاصمة طوكيو ، تم الإبلاغ عن 13 حالة اصابة بكورونا، وقال الحاكم يوريكو كويكي إن أكثر من نصف الحالات الجديدة في المدينة هم أشخاص في العشرينات من العمر ، والعديد من الإصابات جاءت من أنشطة الترفيه الليلية.

وانتقلت طوكيو إلى الخطوة الثانية من خطة التعايش هذا الأسبوع ، مما يخفف القيود على مراكز التسوق والمنشآت الرياضية. ومع ذلك ، لا تزال النوادي الليلية والحانات والكاريوكي مغلقة، وقد طُلب إغلاق المطاعم بحلول الساعة 10 مساءً.
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