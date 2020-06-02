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فن

نشرة الفن.. إصابة مذيعة cbc وشقيق مخرج شهير بفيروس كورونا.. وأحمد صلاح حسني يتضامن مع جورج فلويد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :

أعلن المخرج الكبير محمد فاضل عن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". 

وقال المخرج محمد فاضل: "للأسف.. الكورونا وصلت إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من "فيسبوك". 

في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل الشاب من ذوى البشرة السمراء "جورج فلويد" على يد رجل شرطة أمريكي، ما تسبب في احتجاجات حاشدة ومواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الشرطة. 

ونشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة ليدين، إحداهما سوداء والثانية بيضاء. 

وعلق حسنى على الصورة قائلا: "الإنسانية لا تعرف ألوان.. العنصرية.. لا للعنصرية.. الإنسانية.. كلنا واحد".

شرت الفنانة الأردنية نداء شرارة برومو تشويقيا لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شروط" عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ومن المقرر أن تطرحها خلال هذه الأيام المقبلة. 

الأغنية من كلمات إيهاب غيث، والحان محمد انور، وتوزيع جان ماري رياشي

أعلنت دينا حويدق مذيعة CBC عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتى تقدم برنامج the time show مع الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا. 

وقالت دينا: "يا رفاق، لقد اختبرت ايجابيا لـ covid19. يرجى التحقق من نفسك اذا كنت قد تعاملت معي في الاسبوع الماضي".

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