نجاحات للجيش الوطني على مرتزقة أردوغان.. طائرات العالم تعود للتحليق.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، حيث أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، جاهزية أسطول الناقلة لاستئناف الحركة الجوية خلال 48 ساعة، إذا تطلب الأمر، مشيرًا إلى أن الرحلات الجوية ستشهد تحسنًا ملحوظًا في صيف العام المقبل، وستعود إلى مسار النمو، وأن سرعة النمو مرهونة بإيجاد لقاح لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لافتًا إلى أنه من المأمول أن تبدأ دبي باستقبال الزوار اعتبارًا من يوليو المقبل.





ومن مصر، قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إن الساعات المقبلة قد تشهد إعلان مصر إلغاء الحجر الصحي الخاص بالعائدين من الخارج.





فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1399 إصابة جديدة و 46 وفاة بفيروس كورونا.





كما كشفت جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، عن أن مصر تشارك في تجارب دواء "ريمديسفير" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، حيث سيتوفر العقار في البلاد خلال أسبوع.





ومن السودان، مددت السلطات السودانية حظر التجول الشامل لاسبوعين آخرين اعتبارًا من الثالث من يونيو حتى الثامن عشر منه، في سياق جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن ناحية أخرى، قال الناطق باسم الجيش السوداني، العميد الركن عامر محمد الحسن، إن الأوضاع الآن هادئة على الحدود الإثيوبية، ولكنه لم يستبعد حدوث بعض الهجمات في أية لحظة.





ومن العراق، حذر نائب في البرلمان العراقي، من أن العراق سيواجه موجة ثانية من فيروس «كورونا»، بسبب عدم الالتزام بإجراءات خلية الأزمة للحد من انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.





وفي تونس، أعلنت السلطات التونسية أنّها ستعيد اعتبارًا من 27 يونيو الجاري فتح الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد والمغلقة منذ منتصف مارس في إطار التدابير الصارمة التي اتّخذتها للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، نجحت قوات الجيش الوطني الليبي في استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة في الجبل الغربي غربي البلاد، الاثنين، في وقت كشفت فيه مصادر عسكرية أن تركيا التي تدعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة، أرسلت باخرة رست في ميناء مصراتة محملة بـ22 حاوية سلاح وذخيرة.





ومن أفريقيا، أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيتيني لونجوندو، «تفشيًا جديدًا لوباء إيبولا» في شمال غرب البلاد.





ومن احتجاجات الولايات المتحدة، اتسعت حدة الحركة الاحتجاجية على مقتل أمريكي أسود أثناء اعتقاله في مدينة منيابوليس، وشهدت أكثر من أربعين مدينة أمريكية مسيرات ومظاهرات الليل قبل الماضي، لليلة السادسة على التوالي رغم حظر التجول، واندلعت حرائق قرب البيت الأبيض في واشنطن، حيث أودع الرئيس دونالد ترامب الغرفة السرية المحصنة، وتعرضت متاجر للنهب، واخترقت شاحنة مسيرات في مدينة منيابوليس ، في وقت تكافح الولايات المتحدة لاحتواء احتجاجات فوضوية بشأن التمييز العرقي وأساليب الشرطة.





فيما تبدأ روسيا، الأسبوع المقبل، معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء «معتمد» في البلاد لعلاج «كوفيد 19»، في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية، وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.





ومن صحيفة الاتحاد، سجلت الولايات المتحدة، أقل من 750 وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 105 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.