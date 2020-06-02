موجز السوشيال ميديا.. ميدو يهاجم سكان الجونة بسبب كورونا: العُمال ملتزمون أكتر منكم.. رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

في عدد مصابين كبير.. أحمد حسام ميدو ينفعل على سكان الجونة بسبب فيروس كورونا

أبدى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب القومي السابق، استياءه، من عدم التزام الملاك في الجونة بالتعليمات الوقائية التي تصدرها إدارة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





عرفت منك كل الحق والخير.. رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها بصور من الذكريات

احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير محمود ياسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام





الطف بينا يا رب.. المعلق الرياضي محمد الكواليني يعلن إصابة شقيقه بفيروس كورونا

أعلن المذيع الرياضي محمد الكوالينى، إصابة شقيقه "محمود الكواليني" بفيروس كورونا المستجد.





كورونا بقت في كل مكان.. رضوى الشربيني توجه رسالة لـ متابعيها

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة اعداد المصابين يوميا لتخطى حاجز الألف وخمسمائة شخص.