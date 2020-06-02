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أخبار البلد

حدث ليلا .. ترامب يتحدي المتظاهرين بالجيش ..وكاف يناقش مقترحات إقامة البطولات الإفريقية في الموسم الجديد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:10 ص
ترامب- رئيس الوزراء-دورى
ترامب- رئيس الوزراء-دورى ابطال افريقيا
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عبدالله هشام
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء 2-6-2020 نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

أكد المحامي كرومب، عائلة جورج فلويد، أن تشريح الجثة المستقل الذي تم الإفراج عن تقريره اليوم، يُظهر أن ضباط الشرطة الآخرين المتورطين في الواقعة، كانوا مسؤولين أيضًا بشكل مباشر عن وفاة فلويد، وليس فقط الضابط السابق ديريك تشوفين، الذي تم اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة.

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن مواعيد التشغيل الجديدة التي يتم تطبيقها من اليوم، بعد تعديل مواعيد حظر التجول.

ناقشت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، العديد من المقترحات للموسم الجديد"2020-2021"، من مسابقات الأندية بمختلف البطولتين " دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عشرات المتظاهرين في عدد من المدن؛ بسبب اختراقهم لحظر التجول. 

قد يكون شراء ببغاء في المنزل؛ شبيه بشراء "جهاز إنذار" قد يصدر ازعاجا كبيرا في المكان؛ فور شعوره بحركة غريبة في المنزل . 

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

عدلت هيئة السكة الحديد، جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، وسيتم تشغيل ٢٨ قطارا إضافيا على الوجه البحري بدءًا من اليوم ٢ يونيو.

تعرض عناصر من الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لحادث دهس تعرضوا لها عقب مرور سيارة قرب تجمع لهم في شوارع نيويورك الأمريكية. 

أرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، خطابا إلي كافة الاتحادات الرياضية؛ للتنبيه على اللاعبين بعدم تناول المنشطات والمكملات الغذائية مع اقتراب عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة .

اتهم جو بايدن، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، الرئيس دونالد ترامب باستخدام الجيش الأمريكي ضد الشعب. 

ظهر قائد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في شريط فيديو، خلال الجولة التي قام بها في العاصمة الأمريكية واشنطن للتأكد من الوضع الأمني فيها. 

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي ... 

أعلن المخرج الكبير محمد فاضل عن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". 

ذكرت مصادر لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، أراد الظهور خارج البيت الأبيض، اليوم، وذلك عقب الأنباء عن اختبائه في قبو أسفل البيت الابيض خوفا من المتظاهرين. 

كشفت عائلة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، عن تقرير طبي مستقل، يوضح سبب وفاته، التي أشعلت احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

أكدت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة فقدت أي حق للتقدم بملاحظات إلى الدول الأخرى بشأن موضوع حقوق الإنسان، في ضوء تعامل السلطات الأمريكية مع موجة الاحتجاجات الحالية.

التقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صورة له أمام كنيسة سانت جون الاثرية، والتي تعرضت للحرق أمس. 

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خطة النادي من أجل بناء استاد خاص للفريق خلال الفترة المقبلة.
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