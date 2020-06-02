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برلمان

برلماني يقترح إنشاء هيئة للخدمة المدنية لتقويم السلوك للمعفيين من التجنيد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:06 ص
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل
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عبد الرحمن سرحان
تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح إلى البرلمان بشأن ضرورة عمل فترة خدمة مدنية لمدة سنة لكل من خريجي الجامعات من الجنسين ممن هم معفيين من التجنيد، على أن تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمي الخدمة المدنية لتقويم السلوك.


وأشار النائب محمد إسماعيل في المقترح الخاص به، إلى ضرورة أن تستغل هذه الفترة في العمل على تقويم سلوك الشعب المصري ونشر الوعي، وعلي أن تقوم هذه الهيئة المستقلة بتخديد الآليات وطرق عمل هذه الفترة الخدمية.

وقدم محمد إسماعيل مثالا على ذلك بتعامل المصريين مع مترو الأنفاق وكيفية تعديل السلوك للشعب والالتزام بأماكن الخروج والدخول والركوب والنزول والتي ستحد من الزحمة خلال وقوف القطارات على أرصفة المحطات.

وتابع عضو مجلس النواب قائلا: "أو أن تقوم كل فتاة خلال هذه السنة بـ محو أمية عدد من السيدات، وكذلك بمساعدة المارة في الشوارع بالالتزام بالحارات المحددة للمشاه، وأمثلة كثيرة يمكن استغلال هذه الطاقة البشرية فيها والتي ستجعل لمصر وجها حضاريا آخر خلال سنوات قليلة بتعديل وتقويم سلوك الشعب المصري".
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