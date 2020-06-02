برلماني يقترح إنشاء هيئة للخدمة المدنية لتقويم السلوك للمعفيين من التجنيد

تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح إلى البرلمان بشأن ضرورة عمل فترة خدمة مدنية لمدة سنة لكل من خريجي الجامعات من الجنسين ممن هم معفيين من التجنيد، على أن تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمي الخدمة المدنية لتقويم السلوك.





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وأشار النائب محمد إسماعيل في المقترح الخاص به، إلى ضرورة أن تستغل هذه الفترة في العمل على تقويم سلوك الشعب المصري ونشر الوعي، وعلي أن تقوم هذه الهيئة المستقلة بتخديد الآليات وطرق عمل هذه الفترة الخدمية.





وقدم محمد إسماعيل مثالا على ذلك بتعامل المصريين مع مترو الأنفاق وكيفية تعديل السلوك للشعب والالتزام بأماكن الخروج والدخول والركوب والنزول والتي ستحد من الزحمة خلال وقوف القطارات على أرصفة المحطات.



