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محمد جاد يشكر وزارة الرى على مجهوداتها في تجديد القناطر الخيرية.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:19 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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نورهان رأفت
قال الإعلامي محمد جاد، إن القناطر الخيرية تتمتع بالتراث المعماري الفريد الذي يعود لعصر لمحمد علي باشا، مؤكدا أن الدولة حريصة على مد يد العون وعمل تجديدات بها، لتصبح أجمل الأماكن السياحية كما كانت.


 وأضاف محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على فضائية "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن القناطر الخيرية تقع على مساحة 13 فدانا، وبها 10 حدائق وأندر الأشجار، والدولة تبذل مجهودا لتضع القناطر الخيرية علي بدايات الخريطة السياحية، كما كانت.


وشكر جاد أبناء وزارة الري الذين يعملون على مدار الساعة وبصفة دورية، مما يؤكد أن كل الأماني في الدولة يمكن أن تتم إذا كان هناك إرادة حقيقية.


من جانبها، أوضحت الإعلامية لميس سلامة، أن هناك أعمال تطوير حالية، ويتم تطهير الحدائق هناك، على الرغم من العبء الحالي على الدولة في مواجهة فيروس كورونا.


وأكدت أن الأعمال على قدم وساق لتعود القناطر الخيرية مكانا سياحيا عظيما ورائدا، كما كانت في السابق، وتحتل مراكز سياحية متقدمة في مصر.
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