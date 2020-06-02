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رياضة

تسجيل أول إصابة بكورونا في ملاعب الأرجنتين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:04 ص
أجوستين كاردوزو
أجوستين كاردوزو
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إسراء أشرف
أعلن نادي تيجري إصابة لاعبه أجوستين كاردوزو بفيروس  كورونا المستجد، ليصبح أول لاعب في منافسات كرة القدم الأرجنتينية يصاب بالفيروس.

وأوضح نادي تيجري الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية هناك، أن كاردوزو صاحب الـ23 عامًا، لا تظهر عليه أعراض ودخل حجر صحي في منزله وفقا للقواعد الصحية المتبعة.

وكان كاردوزو شارك مع تيجري قبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا، في مسابقة كأس ليبرتادوريس، التي نافس فيها تيجري لتتويجه الموسم الماضي بلقب كأس سوبر الدوري المحلي.


وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي في الأرجنتين، وفي أغلب دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، وفرضت الحكومة فرض حجر إجباري حتى 7 يونيو الجاري.
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