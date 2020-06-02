تنذر بكارثة.. طلب إحاطة بالبرلمان للتخلص الآمن من نفايات الكمامات

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن التخلص الآمن من نفايات الكمامات التى بدأ المواطنون فى الالتزام بارتدائها فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.





وأكد غلاب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على تقديم النموذج الأفضل للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا بمشاركة كل المؤسسات والهيئات، وسط هدف رئيسي متمثل فى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع دون أى اعتبارات أخرى يتم مواجهته بشكل يرضي جميع الأطراف.





وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بأن التحركات المختلفة بكل المستويات تضمنت إلزام مرفق بغرامة متعلق بارتداء الكمامة فى كل أماكن التجمعات ووسائل النقل والمواصلات وأيضا جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا شديدا من المواطنين، وظهرت العديد من الشواهد الخاصة بالالتزام، ومنها الكمامات التي تستخدم بشكل يومي أو لمدة زمنية معينة، وعقب ذلك يتم إلقائها في النفايات والقمامة التى يكون مصيرها شوارع مصر المختلفة، وتعمل العديد من الإدارات المحلية بمختلف محافظات مصر على جمعها من خلال تجمعات القمامة بمختلف الشوارع.



