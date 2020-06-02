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برلمان

تنذر بكارثة.. طلب إحاطة بالبرلمان للتخلص الآمن من نفايات الكمامات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:14 ص
نفايات كورونا
نفايات كورونا
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فريدة محمد
تقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن التخلص الآمن من نفايات الكمامات التى بدأ المواطنون فى الالتزام بارتدائها فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا. 

وأكد غلاب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على تقديم النموذج الأفضل للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا بمشاركة كل المؤسسات والهيئات، وسط هدف رئيسي متمثل فى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع دون أى اعتبارات أخرى يتم مواجهته بشكل يرضي جميع الأطراف. 

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بأن التحركات المختلفة بكل المستويات تضمنت إلزام مرفق بغرامة متعلق بارتداء الكمامة فى كل أماكن التجمعات ووسائل النقل والمواصلات وأيضا جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا شديدا من المواطنين، وظهرت العديد من الشواهد الخاصة بالالتزام، ومنها الكمامات التي تستخدم بشكل يومي أو لمدة زمنية معينة، وعقب ذلك يتم إلقائها في النفايات والقمامة التى يكون مصيرها شوارع مصر المختلفة، وتعمل العديد من الإدارات المحلية بمختلف محافظات مصر على جمعها من خلال تجمعات القمامة بمختلف الشوارع.

ولفت إلى أن التخلص الآمن من نفايات الكمامة ضرورة مهمة، حتى لا يتم إعادة تدويرها من قبل منعدمي الضمير، أو استغلالها بشكل أو بآخر، خاصة أن بعض المشاهد أظهرت شروع البعض فى بيعها على الأرصفة فى عدد من الميادين وهو الأمر الذي يستوجب الردع والمواجهة الحاسمة، مع التخلص الآمن من نفايات الكمامات التى يكون مصيرها فى تجمعات القمامة التى تعمل الوحدات المحلية بمختلف محافظات مصر على نقلها إلى المحارق، وذلك استكمالا لتحقيق الهدف الأسمي نحو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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