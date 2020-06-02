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رياضة

وفاة فتحي السيد كابرال الكرة المصرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:15 ص
فتحي السيد
فتحي السيد
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عبدالله هشام
توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم فتحي السيد المدير الفني التاريخي لنادي الشمس ومنية سمنود والشهير بـ كابرال الكرة المصرية.

ونعى أحمد الإمام رئيس نادي منية سمنود عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفي الي رحمة الله كابتن فتحي السيد، ربنا يرحمه و يغفرله و يرزقه بجناته يارب ، الواحد كان بيحبة حب يعلم ربنا علي قد تعبك معانا و طيبتك و جدعنتك، هتوحشنا والله يا جنرال، نستودعك عند الله ".

وكان سر شهرة كابتن فتحي السيد ب كابرال الكرة المصرية هو الشبه الكبيرة بينه وبين مدرب الزمالك السابق الذي حقق ألقابا عديدة للقلعة البيضاء.

وقاد فتحي السيد فريق الشمس للعودة لدورى القسم الثاني علي مدار مشوارة التدريبي كما تولي مهمة تدريب فريق منية سمنود بدوري القسم الثالث ولعب امام الزمالك في دور ال ٣٢ من بطولة كأس مصر وخسر بنتيجة هدف دون رد بعد اداء قوي ومفاجئ من فريقه.
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