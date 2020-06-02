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جروب مزيف منتشر على السوشيال ميديا يستغل السيدات ويدمر حياتهن.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:09 ص
أسماء مصطفى
أسماء مصطفى
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آيات أحمد
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن هناك أخطارا نواجهها فى العالم منها التى نتعرض لها من العالم الافتراضى ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لافتة إلى أن هناك العديد من الصفحات المزيفة على فيس بوك وغيرها من المواقع التي تضلل الناس وتحتال على مرتاديها.


وأضافت أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذ لم تكن تعرف الأشخاص الذين تتعامل معهم على مواقع التواصل الاجتماعى فمن الأفضل عدم التواصل معهم نهائيا، مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشر عدد كبير من الجروبات المخصصة للسيدات على فيس بوك.


وأوضحت أنه تم اكتشاف جروب مزيف منتشر على السوشيال ميديا يستغل السيدات ويدمر حياتهن، منوهة إلى أن انتشار تلك الصفحات يهدد ثوابت المجتمع بدعوات طلاق وابتزاز.


وأكدت أنه تبين أن أدمن الجروب شاب يصور التعليقات الخاصة بالسيدات على الجروب النسائي ويبتزهن، مشيرة إلى أن معظم الحوارات كان للكبار فقط، بالإضافة إلى صور للسيدات.


ولفتت إلى أن أدمن الجروب توصل لأزواج السيدات وابتزهم بصور زوجاتهم، مؤكدة أن القانون سيتصدى لتلك الواقعة ولكن من الأفضل عدم الدخول فى تلك الجروبات النسائية والحديث مع سيدات لا نعرفهن.
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