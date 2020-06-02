كل يوم حتى الجمعة.. مدير المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة: هنمنع أي حد من غير كمامة

قال حازم محمد عبد المجيد، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة، إن كل المجمعات الاستهلاكية تتبع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومازال يتم دخول المواطنين وفقًا لتسلسل رقمي وبعدد لا يتجاوز 4 أفراد في المجمع.





وتابع حازم عبد المجيد، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنه غير مسموح لأي أحد سواء من العاملين أو العملاء دخول المجمع إلا بارتداء الكمامة.





وأضاف مدير عام المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة، أن هناك عاملا يقوم بتنظيم دخول العملاء بشكل آمن وغير مسبب لأي ازدحام.





ولفت إلى أن جميع المجمعات تعمل بشكل يومي من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بما فيها يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الاستقرار في السلع وأسعارها، ومازال هناك وفرة ومخزون عال جدًا في كل المجمعات الاستهلاكية.





وذكر أن صرف المقررات التموينية يبدأ من أول يوم في الشهر حتى نهايته.



