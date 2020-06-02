تسبب نزيفا بالمعدة.. أستاذة تغذية تحذر من وصفات تقوية المناعة على مواقع التواصل ..فيديو

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية بالمعهد القومى للتغذية، على الاهمية الكبيرة لتناول اغذية سليمة من أجل تقوية المناعة، خاصة فى فترة انتشار فيروس كورونا ، لافتة إلى أن هناك وصفات كثيرة خاطئة منتشرة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى.





وحذرت استاذ التغذية، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، من وصفة مكتوب فيها ضرورة تناول ملعقتين فلفل أسود وملعقة جنزبيل على مياه دافئة، مؤكدة ان كمية الفلفل الأسود فى الوصفة قد تسبب لمتناولها نزيفا فى المعدة.





وأوضحت الدكتورة جيهان فؤاد أنه يتم تغيير برتوكول العلاج لفيروس كورونا كل يوم لأنه لا يوجد علاج ناجح وفعال بنسبة 100% حتى الان.





وأكدت أن الوصفات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى خطيرة جدًا، ويجب عدم اتباعها، مشيرة إلى أنه يجب الحفاظ على الطعام الصحى والخضار والفاكهة والدهون الصحية والابتعاد عن الاكل المحفوظ والمعلب.





وأضافت أنه يجب ممارسة الرياضة والمشى فى الاماكن المفتوحة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى، منوهة إلى انه يجب اختيار أصناف صحية فى الاطعمة.