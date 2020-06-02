بالأسماء.. تعيين 5 قيادات إدارية جديدة في جامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، القرار رقم 453 لسنة 2020م، بتكليف 5 قيادات إدارية جديدة، بناءً على ترشيح لجنة القيادات الجامعية لشغل وظائف مديري العموم الشاغرة، والمعلن عنها.





وتضمن قرار رئيس جامعة كفر الشيخ، تكليف، عيسى إبراهيم البلحي، أمينًا لكلية الزراعة، وخالد راشد أحمد القصبي، مديرًا عامًا للتعليم.





كما تضمن القرار تكليف، حاتم محمود أحمد عاصي، لشغل وظيفة أمين الجامعة المساعد، وسهام أحمد حلمى خضر، مديرًا عامًا للعلاقات العلمية والثقافية، وسامي السيد عبد الواحد بليح، مديرًا عامًا للشئون الإدارية.



