مطالب بنقل موقف السيارات بالشيخ زويد للتخفيف من معاناة الأهالي

من الزحام الذي يحدث عند





لذا تعالت الأصوات بضرورة نقل موقف السيارات من جنوب الطريق الى شماله ليكون بجوار الموقف القديم الواقع علي الطريق الدولى المؤدى الى معبر رفح في تجاه الشرق والي مدينة العريش في اتجاه الغرب.



