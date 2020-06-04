مطالب بنقل موقف السيارات بالشيخ زويد للتخفيف من معاناة الأهالي

يعاني أهالى الشيخ زويد محافظة شمال سيناء من الزحام الذي يحدث عند موقف السيارات الحالي وخوفهم من وقوع حوادث عند عبور الطريق الدولي العريش/ رفح .
لذا تعالت الأصوات بضرورة نقل موقف السيارات من جنوب الطريق الى شماله ليكون بجوار الموقف القديم الواقع علي الطريق الدولى المؤدى الى معبر رفح في تجاه الشرق والي مدينة العريش في اتجاه الغرب.
وقال محمد عوده أحد السائقين بموقف الشيخ زويد أن وجود الموقف جنوب الطريق يسبب زحاما كبيرا، علاوة على بعد المسافة بين شمال وجنوب الطريق.
وأكد سلامه سليمان ساءق ميكروباص خط العريش ' أن وجود موقف الميكروباص فى وسط المدينة سوف ينهى معاناة السائقين والاهالى من المسافرين لمدينة العريش، خاصة أن غالبية المسافرين من وسط الشيخ زويد وحى الكوثر والمناطق المجاورة.
من جانبه، قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح ' ان لديه مقترحين ،الاول أن يكون الموقف فى سوق الثلاثاء، والثانى أن تتم إعادته إلى منطقة الكينيا ' ووعد أن يتم الانتهاء من هذا الأمر قريبا ' و أنه سوف يرفع شكاوى المواطنين للجهات المعنية.