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توك شو

كنت هطلق مراتي.. أحمد زاهر يكشف تفاصيل الأزمة النفسية التي تعرض لها.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:32 م
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
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نورهان رأفت
قال الفنان أحمد زاهر، إن أداءه التمثيلي اختلف كثيرا عن بداياته الفنية، موضحا أن الفنان مع الوقت تتطور إمكاناته الفنية، وتجعل أداءه أفضل مما كان عليه.

وأضاف الفنان أحمد زاهر خلال برنامج " it's showtime"، الذي يذاع على فضائية سي بي سي، أنه مر بظروف نفسية، بدون أعمال فنية لمدة 3 سنوات.

وأشار زاهر إلى أنه لم يتوقع أن يعود مجددا للتمثيل بهذا الأداء، بعد أزمتة النفسية الحادة، التي أدت لزيادة وزنه بشكل خطير، وتنبيه الأطباء له أنه سيصاب بنوبة قلبية.

وأوضح زاهر أن الأزمة التي مر بها زادت لديه الشعور بالأشياء من حوله والمواقف، والتقدير النابع عن الوجع والصعوبات الناتج عن الاكتئاب.

وتابع: "كنت هطلق مراتي وعاوز أموت في سلام"، لافتا إلى أنه كان شديد العصبية والحدية في فترته الاكتئاب التي مر بها، لافتا إلي أن منزله لم يكن به أموال لفترة كبيرة بسبب توقفه عن العمل.
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