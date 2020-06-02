كانوا هيتئذوا.. رد فعل أحمد زاهر من المكالمة المسجلة له على السوشيال ميديا دون علمه

قال الفنان أحمد زاهر إنه جاؤه الكثير من التهديدات بالقتل بسبب دوره فى مسلسل البرنس، مضيفا: "التهديدات دى حطت صورة الطفلة فريدة فى المسلسل وحطوا صورة بنتى ليلي، وحطوها كوميكس وقالوا طب أهو يا أحمد زاهر".





وأضاف أحمد زاهر خلال لقائه ببرنامج "إتس شو تايم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك رسائل جاءت له على هاتفه تهدده بالقتل بسب البرنس، موضحا: "فيه واحدة كلمتنى هى وجوزها وعملوا عليا تمثيلية أنها بتعيط، وسجلولى المكالمة ونزلوها على الإنترنت"، حيث أن هذا الموقف تعجبت منه كثيرا.





وتحدث عن تلك المكالمة: "أنا مش عارف إزاى حد يسمح لنفسه أنه يسجل لحد دون علمه، ولو أنا وحش كنت روحت قدمت فيهم محضر وكانوا هيتأذوا لأن دا غلط".





وأوضح أن دور الشرير دائما يكون له بصمة لدى الجمهور، لافتا إلى أن السبب فى أن الممثل له القدرة على تغذيته بتفاصيل كثيرة عن دور الطيب.



