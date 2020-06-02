AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ردًا على الجنايني.. فرج عامر: استئناف الدوري أولى من عودة مباريات الكأس

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:40 م
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
عمرو الحلوانى

علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، الخاصة بإصراره على إقامة مسابقة كأس مصر.


وكتب "عامر" عبر صفحته على فيس بوك قائلا: "من المؤكد أن قرار استئناف النشاط الرياضي، هو قرار الدولة ليس في مصر فقط، وإنما في جميع دول العالم".


وأضاف: "إذا كانت اللجنة الخماسية، قررت إقامة كأس مصر، كأمر حتمي، ولا يمكن إلغاؤه، أعتقد أنه من باب أولى استكمال الدوري العام".


وتابع: "لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دوري أو كأس".


يذكر أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية أكد اليوم أن قرار استئناف الدوري فى يد الدولة، مشيرا إلى جاهزية الجبلاية لاستكماله فى حال الحصول على إشارة من الدولة، مؤكدا الحرص على استكمال مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف كونها يتبقي بها 9 مباريات فقط.


وكان اتحاد كرة القدم قرر إيقاف النشاط الكروي فى مصر تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد تفشي فيروس كورونا الخطير فى البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يستعين بالإسكندرية لإنهاء أزمة استئناف الدوري.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. الانتخابات تضع اتحاد الكرة على صفيح ساخن.. مصير مسابقة الدوري.. كورونا تحرم الجماهير من مباريات نارية

توقف إجباري.. خبراء يكشفون معوقات استئناف بطولة الدورى الممتاز

الحكومة ولا اتحاد الكرة.. وزير الرياضة السابق يحسم مصير عودة الدوري

حازم إمام: عمرو الجنايني لا يملك قرار استئناف الدوري

حينئذ يرحلون.. ماجد سامي يوجه رسالة لـ عمرو الجنايني بشأن عودة مسابقة الدوري

ترشيحاتنا

تقوية المناعة خطأ طبي.. استشاري مناعة يكشف عن الحل الأمثل لكورونا

بسبب كورونا .. إندونيسيا تعلن إلغاء الحج

جميع الطرق المتاحة.. البترول تستمر في استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونيا

الداخلية: ضبط 251 محلا ومطعما مخالفا لقرار الغلق

الوفيات تتجاوز 375 ألف حالة.. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا حول العالم

بعد كسر حاجزالـ 1000 وفاة.. استشاري مناعة يتوقع إرتفاع أعداد ضحايا كورونا الفترة القادمة

AdvertisementS

اتحاد الكرة: لن نلغي كأس مصر.. ومصير الدوري فى يد الدولة

تقارير: تعافي 5 لاعبين في برشلونة من فيروس كورونا.. تفاصيل

محمد عبد العاطى لـ صدى البلد: الزمالك وبيراميدز فاوضانى بشكل رسمى.. الأهلي يستحق التتويج في حالة إلغاء الموسم.. وحسام غالي مثلي الأعلى

وفاة فتحي السيد كابرال الكرة المصرية

في عدد مصابين كبير.. أحمد حسام ميدو ينفعل على سكان الجونة بسبب فيروس كورونا

أبرزها لافتة نادي القرن .. 5 بنود على طاولة اجتماع مجلس الأهلي اليوم

الدولة ستحسم الأمر.. اتحاد الكرة يعلن تصوره لاستئناف الدوري الممتاز

الجنايني: من المبكر الحديث عن تحديد بطل الدوري حال إلغاء الموسم

الجنايني: لا أحد يتدخل في عملنا.. ومجلس الجبلاية الجديد لمدة عام واحد فقط

ستاد نادي الزمالك وسداد اشتراكات الأعضاء عبر "فوري".. أبرز تصريحات مرتضى منصور

لمتابعة اللاعب بعد تعرضه للإصابة.. برشلونة يرفض سفر عثمان ديمبلي إلى قطر

عالمي .. أمير مرتضي منصور يشيد بالفنان صلاح عبد الله| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب.. فيفي عبده تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

بـ لفة حجاب إفريقى وحافية القدمين.. ابنة شريف منير تثير الجدل على إنستجرام

للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية