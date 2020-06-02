ردًا على الجنايني.. فرج عامر: استئناف الدوري أولى من عودة مباريات الكأس

علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، الخاصة بإصراره على إقامة مسابقة كأس مصر.





وكتب "عامر" عبر صفحته على فيس بوك قائلا: "من المؤكد أن قرار استئناف النشاط الرياضي، هو قرار الدولة ليس في مصر فقط، وإنما في جميع دول العالم".





وأضاف: "إذا كانت اللجنة الخماسية، قررت إقامة كأس مصر، كأمر حتمي، ولا يمكن إلغاؤه، أعتقد أنه من باب أولى استكمال الدوري العام".



وتابع: "لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دوري أو كأس".



يذكر أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية أكد اليوم أن قرار استئناف الدوري فى يد الدولة، مشيرا إلى جاهزية الجبلاية لاستكماله فى حال الحصول على إشارة من الدولة، مؤكدا الحرص على استكمال مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف كونها يتبقي بها 9 مباريات فقط.



وكان اتحاد كرة القدم قرر إيقاف النشاط الكروي فى مصر تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد تفشي فيروس كورونا الخطير فى البلاد.



