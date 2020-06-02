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حوادث

مصدر أمنى يكشف تفاصيل محاولة انتحار موظف ببنك من الطابع التاسع

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:49 م
صورة أرشيفية - انتحار
صورة أرشيفية - انتحار
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كتب محمد صبرى
قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إن عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بصعود موظف ببنك شهير بوسط البلد أعلى سطح البنك وهدد بالانتحار، لنقله تعسفيا حسبما قال على لسانه، وتم التفاوض معه وإنزاله دون أى إصابات.

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وأشار المصدر، إلى أنه فور تلقى البلاغ تم توجيه قوات الحماية المدنية لفحص البلاغ وإنقاذ الموظف إلا أنه بمجرد وصولهم كانت إدارة البنك قد نجحت فى التفاوض مع الموظف وتم إنزاله.

وكان شاب قد حاول الانتحار عن طريق القفز من الطابق التاسع من أعلى بنك معروف بشارع المبتديان المتفرع من شارع القصر العينى، حيث تجمهر المارة والعاملون بالبنك أسفل المبنى حتى وصلت الشرطة وتم إنزاله.

وقرر الموظف أنه يعمل بإدارة التحصيل بالبنك، وأنه قد فوجئ بقرار نقله تعسفيا حسبما قال، وقد تراجعت إدارة البنك عن القرار، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
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