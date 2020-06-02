رغم الاحتجاجات وعمليات السلب بأمريكا.. ارتفاع كبير في تعاملات البورصات العالمية اليوم

رغم ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من احتجاجات عنيفة، تندد بمقتل المواطن "جورج فلويد" على يد شرطي أمريكي وارتفاع حدة التظاهرات وسط عمليات سلب ونهب في بعض الولايات، إلا أنها لم تؤثر على أداء أسواق المال الأمريكية والتي بدورها تقود أداء الأسواق عالميا.

البورصة الأمريكية

وتحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية تعاملات أمس الإثنين، مع التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد ورغم استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

الأسهم الأوروبية

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين، اليوم الأول من تداولات شهر يونيو، في الاتجاه صاعد بدفعة من الحزمة التحفيزية العملاقة المقترحة من قبل ألمانيا وفرنسا، والتي تم التوصل إلى اتفاق أولي حولها بين زعماء وقادة أوروبا الجمعة الماضية.





كما استفادت البورصات في أوروبا من غياب التطورات على صعيد التوترات الأمريكية الصينية بعد إعلان ترامب دراسة عقوبات على شركات وأشخاص صينيين بسبب القانون الأمني الذي تخطط بكين لفرضه في هونج كونج، والذي ترى الإدارة الأمريكية أنه يشكل خطرا على القدر الذي تحظى به المدينة الصينية من الاستقلالية في نظام الحكم.





وارتفع مؤشر ستوكس يوروب600 إلى 354 نقطة بعد إضافة حوالي أربع نقاط أو 1.1%. كما ارتفع فوتسي100 لبورصة لندن إلى 6066 نقطة بعد إضافة 1.5%.