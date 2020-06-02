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اقتصاد

رغم الاحتجاجات وعمليات السلب بأمريكا.. ارتفاع كبير في تعاملات البورصات العالمية اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:03 م
البورصات العالمية
البورصات العالمية
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محمد صبيح
رغم ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من احتجاجات عنيفة، تندد بمقتل المواطن "جورج فلويد" على يد شرطي أمريكي وارتفاع حدة التظاهرات وسط عمليات سلب ونهب في بعض الولايات، إلا أنها لم تؤثر على أداء أسواق المال الأمريكية والتي بدورها تقود أداء الأسواق عالميا.

البورصة الأمريكية

وتحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية تعاملات أمس الإثنين، مع التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد ورغم استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.


وجاء ارتفاع  "وول ستريت" بدعم قرارات إعادة فتح الاقتصادات في كثير من الدول عالميًا وسط إشارات التعافي من فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 6 ملايين شخصًا عالميًا منهم حوالي مليوني شخص في الولايات المتحدة.

الأسهم الأوروبية 

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين، اليوم الأول من تداولات شهر يونيو، في الاتجاه صاعد بدفعة من الحزمة التحفيزية العملاقة المقترحة من قبل ألمانيا وفرنسا، والتي تم التوصل إلى اتفاق أولي حولها بين زعماء وقادة أوروبا الجمعة الماضية.

كما استفادت البورصات في أوروبا من غياب التطورات على صعيد التوترات الأمريكية الصينية بعد إعلان ترامب دراسة عقوبات على شركات وأشخاص صينيين بسبب القانون الأمني الذي تخطط بكين لفرضه في هونج كونج، والذي ترى الإدارة الأمريكية أنه يشكل خطرا على القدر الذي تحظى به المدينة الصينية من الاستقلالية في نظام الحكم.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب600 إلى 354 نقطة بعد إضافة حوالي أربع نقاط أو 1.1%. كما ارتفع فوتسي100 لبورصة لندن إلى 6066 نقطة بعد إضافة 1.5%.

كما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيث يعتزم ترامب  فرض عقوبات على مسؤولين صينين ردًا على قرارها بفرض قانون الأمن الوطني ضد هونج كونج، وسط قرارات قطع علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية.

البورصات الخليجية

ارتفعت بورصات الخليج خلال تعاملات الاثنين مع تنامي التفاؤل إزاء تخفيف إجراءات كورونا وهو ما عزز الشهية للمخاطرة.

وصعد مؤشر بورصة دبي بنسبة  1.5%. وارتفع سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، بنسبة 2.8%. 

وتقدم سهم إعمار العقارية بنسبة 1.6%.

ورفعت دبي الأسبوع الماضي القيود المفروضة على الانتقال وسمحت باستئناف أنشطة الشركات.

 وعلقت الإمارات دخول غير المواطنين في 19 مارس.

وقالت الشهر الماضي إنها ستبدأ قريبا السماح بالدخول لحملة الإقامات السارية العالقين في الخارج الذين لهم عائلات في الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المقيمين الذين لهم عائلات في الإمارات سيبدأون بالعودة من أول يونيو.
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