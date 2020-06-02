حسين خضر يكتب: الاقتصاد بعد كورونا

"يعاني الناس الآن من عواقب وقف النمو"، و العالم أصبح فجأة وبدون نية مجبرا إلى حد كبير في التفكير في اقتصاد ما بعد النمو بسبب تداعيات وباء كورونا. من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الأزمة ستؤدي إلى اقتصاد أكثر صداقة للبيئة ام لا.





تشكل كتل البناء درجًا ينتقل من اليسار إلى اليمين لأسفل. لم ينمو الاقتصاد نتيجة لأزمة كورونا ولكنه تقلص. هذا اختبارًا لاقتصاد ما بعد النمو. حيث هناك توقعات لاهتزاز الدخل القومي لكل الدول وهو ما سوف يؤثر على الاداء و حياة الشعوب و له دواعي سياسية.









يريد الاتحاد الأوروبي إنفاق 750 مليار يورو لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي بسبب دواعي وباء كورونا. تخطط المفوضية الأوروبية لاستثمار هذه الأموال في التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البيئية. ومع ذلك ، من المستحيل حاليًا تقدير ما إذا كان الاقتصاد الأوروبي سيصبح أكثر صداقة للبيئة حقًا نتيجة لذلك ام لا، يجب أولًا أن يُظهر ما إذا كان البرنامج له تأثير وما إذا كان الاقتصاد يسير مرة أخرى. حتى قبل تفشي وباء كورونا ، هناك بالفعل استثمارات كبيرة في التقنيات البيئية ، والتي لن تكون بالتأكيد مجهزة بشكل نقدي كما هو مخطط لها.





يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن هناك انخفاضا في الطلب في كل مكان تقريبًا - وأنه سيستمر في بعض المجالات. على سبيل المثال ، لن تكون الأحداث الكبيرة قادرة على جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور على المدى الطويل ، لأن الحساسية تجاه الفيروسات ستبقى ولا يمكن للقاحات أن تحمي ضد الطفرات الأخيرة.





الكل يريد النمو

أدت الأزمة أيضًا إلى تحرير اليوتوبيا البيئية ، واقتصاد ما بعد النمو. لأسباب بيئية ، لا ينبغي أن يحدث فيها نمو. أن هذا قد حدث بشكل غير مخطط له وفجأة . أنه من غير الواضح كيف سيكون رد فعل المجتمع على مثل هذا التوقف في النمو. لأن هذا لم يكن ناتجًا عن إخفاقات السوق كما هو الحال في الأزمات الاقتصادية الأخرى ، ولكن بسبب التأثير الخارجي لفيروس كورونا. سنرى ما هي الظواهر السياسية التي تسببها الضغوط الاجتماعية والإفلاس والبطالة. الآن ، بعد شهرين ، كان من الواضح أن إنهاء النمو غير مرغوب فيه. يعاني الناس الآن من عواقب الازمة من الناحية الاقتصادية، أي وقف النمو. وكل شخص يريد النمو - إذا كان فقط للحصول على دخل من العمل. تتحول الرغبة في تباطؤ النمو الآن من الخوف وانعدام الأمن إلى رغبة في النمو من أجل العودة مرة أخرى والقدرة على العيش بشكل صحيح مرة أخرى.





ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الأزمة إعادة التفكير في العديد من الشركات. يمكن للشركات المتوسطة الحجم التي تديرها العائلة على وجه الخصوص التركيز بشكل أكبر على جوانب استدامة الشركات في المستقبل. يمكن للشركات زيادة حقوق الملكية والاحتياطيات لتصبح أقل عرضة للأزمات. وهذا سيمكن الشركات من التكيف بشكل أفضل مع عالم ذي مخاطر أعلى ، على سبيل المثال من الأوبئة المستقبلية.





يمكن للدول متابعة دوافع مماثلة. لابد إن الدول ستبرز أكثر كممثل وتنظم المزيد وتتخذ المزيد من الإجراءات لجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. يمكن للبلدان ، على سبيل المثال ، نقل إنتاج الأدوية إلى بلدها من خلال الحوافز ، حتى وان كان أكثر تكلفة ولكنه يوفر المزيد من الأمان.





كما أظهرت الأزمة مدى قوة الدول الحقيقية قبل وباء كورونا. فوائد العمل لوقت قصير ، على سبيل المثال ، هو إنجاز قوي خفف العديد من المصاعب الاجتماعية. دول عديدة يمكنها تمويل ذلك. يجب أن نرى ما إذا كانت الأزمة توفر أيضًا مجالًا لمزيد من التحسينات.



