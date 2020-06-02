حسين خضر يكتب: الاقتصاد بعد كورونا

"يعاني الناس الآن من عواقب وقف النمو"، والعالم أصبح فجأة وبدون نية مجبرا إلى حد كبير في التفكير في اقتصاد ما بعد النمو بسبب تداعيات وباء كورونا. من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الأزمة ستؤدي إلى اقتصاد أكثر صداقة للبيئة ام لا.
تشكل كتل البناء درجًا ينتقل من اليسار إلى اليمين لأسفل. لم ينمو الاقتصاد نتيجة لأزمة كورونا ولكنه تقلص. هذا اختبارًا لاقتصاد ما بعد النمو. حيث هناك توقعات لاهتزاز الدخل القومي لكل الدول وهو ما سوف يؤثر على الاداء و حياة الشعوب و له دواعي سياسية.
يريد الاتحاد الأوروبي إنفاق 750 مليار يورو لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي بسبب دواعي وباء كورونا. تخطط المفوضية الأوروبية لاستثمار هذه الأموال في التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البيئية. ومع ذلك ، من المستحيل حاليًا تقدير ما إذا كان الاقتصاد الأوروبي سيصبح أكثر صداقة للبيئة حقًا نتيجة لذلك ام لا، يجب أولًا أن يُظهر ما إذا كان البرنامج له تأثير وما إذا كان الاقتصاد يسير مرة أخرى. حتى قبل تفشي وباء كورونا ، هناك بالفعل استثمارات كبيرة في التقنيات البيئية ، والتي لن تكون بالتأكيد مجهزة بشكل نقدي كما هو مخطط لها.
يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن هناك انخفاضا في الطلب في كل مكان تقريبًا - وأنه سيستمر في بعض المجالات. على سبيل المثال ، لن تكون الأحداث الكبيرة قادرة على جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور على المدى الطويل ، لأن الحساسية تجاه الفيروسات ستبقى ولا يمكن للقاحات أن تحمي ضد الطفرات الأخيرة.
الكل يريد النمو
أدت الأزمة أيضًا إلى تحرير اليوتوبيا البيئية ، واقتصاد ما بعد النمو. لأسباب بيئية ، لا ينبغي أن يحدث فيها نمو. أن هذا قد حدث بشكل غير مخطط له وفجأة . أنه من غير الواضح كيف سيكون رد فعل المجتمع على مثل هذا التوقف في النمو. لأن هذا لم يكن ناتجًا عن إخفاقات السوق كما هو الحال في الأزمات الاقتصادية الأخرى ، ولكن بسبب التأثير الخارجي لفيروس كورونا. سنرى ما هي الظواهر السياسية التي تسببها الضغوط الاجتماعية والإفلاس والبطالة. الآن ، بعد شهرين ، كان من الواضح أن إنهاء النمو غير مرغوب فيه. يعاني الناس الآن من عواقب الازمة من الناحية الاقتصادية، أي وقف النمو. وكل شخص يريد النمو - إذا كان فقط للحصول على دخل من العمل. تتحول الرغبة في تباطؤ النمو الآن من الخوف وانعدام الأمن إلى رغبة في النمو من أجل العودة مرة أخرى والقدرة على العيش بشكل صحيح مرة أخرى.
ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الأزمة إعادة التفكير في العديد من الشركات. يمكن للشركات المتوسطة الحجم التي تديرها العائلة على وجه الخصوص التركيز بشكل أكبر على جوانب استدامة الشركات في المستقبل. يمكن للشركات زيادة حقوق الملكية والاحتياطيات لتصبح أقل عرضة للأزمات. وهذا سيمكن الشركات من التكيف بشكل أفضل مع عالم ذي مخاطر أعلى ، على سبيل المثال من الأوبئة المستقبلية.
يمكن للدول متابعة دوافع مماثلة. لابد إن الدول ستبرز أكثر كممثل وتنظم المزيد وتتخذ المزيد من الإجراءات لجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. يمكن للبلدان ، على سبيل المثال ، نقل إنتاج الأدوية إلى بلدها من خلال الحوافز ، حتى وان كان أكثر تكلفة ولكنه يوفر المزيد من الأمان.
كما أظهرت الأزمة مدى قوة الدول الحقيقية قبل وباء كورونا. فوائد العمل لوقت قصير ، على سبيل المثال ، هو إنجاز قوي خفف العديد من المصاعب الاجتماعية. دول عديدة يمكنها تمويل ذلك. يجب أن نرى ما إذا كانت الأزمة توفر أيضًا مجالًا لمزيد من التحسينات.