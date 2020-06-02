فرج عامر يطالب بأخذ الاحتياطات الوقائية قبل إعادة فتح المساجد والكنائس

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف بشأن خطتها لإعادة فتح المساجد والكنائس منتصف يونيو الجاري، تستهدف ضمان الالتزام بكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وعودة الحياة تدريجيا داخل دور العبادة مع الالتزام بكافة التعليمات الوقائية.





وأوضح عامر، في بيان له، ضرورة الاهتمام بعمليات التعقيم والتطهير بالجوامع والكنائس، ووضع لافتات بشأن الإرشادات والتعليمات الوقائية اللازمة لتجنب العدوى بين المواطنين، وترك المسافات الآمنة بين المصلين.



