لمجابهة كورونا ..استحداث إدارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالغربية

تواصل محافظة الغربية جهودها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تشكيل لجنة الأزمات بالمحافظة لمواجهة تداعيات الفيروس.





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وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انه جاري استحداث إدارة بكل جهة عمل لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه المخالفين بالتعاون مع مديرية الامن، وابلاغ مديرية الصحة بالمحافظة عن اي حالات اشتباه أو ظهور أعراض علي اي من العاملين أو المترددين علي جهة العمل.





وأشار محافظ الغربية ، الي تجهيز مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين خارج المصالح الحكومية والشركات والبنوك وغيرها من جهات العمل ، والزام كافة الجهات بالقيام بحملات تطهير يومية ، مع توفير الكمامات والقفازات والمطهرات واجهزة قياس الحرارة ، مشيرا الي اتخاذ اجراءات مشددة تجاه الجهات التى لا تتبع تلك الاجراءات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 719 الصادر في هذا الشأن.





وأكد د. رحمي علي وضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بنطاق المحافظة، والتي تشمل التشديد على العاملين بكافة جهات العمل بارتداء الكمامة والقفازات أثناء ساعات العمل وايقاف غير الملتزمين واحالتهم للتحقيق وتوقيع عقوبات مشددة عليهم.