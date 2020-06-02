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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بأحداث أطفيح لجلسة 6 يوليو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:15 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة ٦ يوليو.


تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا".

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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