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محافظات

لعدم ارتداء الكمامات.. محافظ المنوفية: سحب 330 رخصة قيادة خلال ثلاثة أيام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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محمد امين
 صرح  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن سحب 330 رخصة قيادة لسائقي السيارات علي مدار ثلاثة أيام بكافة الطرق بنطاق المحافظة. 

وذلك لعدم التزامهم بإرتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس 


 مؤكدا علي تكثيف الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين

كما أوضح العميد مصطفي ابراهيم مدير مرور المنوفية بأنه تم سحب 86 رخصة قيادة خلال اليوم الأول و143 رخصة خلال اليوم الثانى و 101 رخصة خلال اليوم الثالث بإجمالى  330 رخصة قيادة .

كما وجه محافظ المنوفية  مدير إدارة مرور المنوفية  بتكثيف الحملات المرورية  بمختلف الطرق  بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الطبية  وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. 

كما  ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس ، مؤكدًا على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية .
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