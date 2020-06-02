رئيس الوزراء: توفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى

نشرت الجريدة الجريدة الرسمية اليوم ،الثلاثاء ، قرارا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتوفيق اوضاع 41 كنيسة و29 مبنى باجمالى 70 كنيسة ومبنى ،المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق اوضاع من الممثلين القانونيين عن الطوائف الكنائسية المعتمدة.

وأشار القرار الى استكمال الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس ولمبانى المبينة بالجداول خلال مدة 4 اشهر من تاريخ صدور القرار.

وكذلك تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء حقوق الدولة للكنائس والمبانى المبينة.

كما تتولى الطائفة المختصة مباشرة اجراءات استصدار كافة التراخيص والتصاريح وتنفيذ كافة اعمال الترميم المطلوبة.