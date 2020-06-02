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محافظات

و2000 بالسياحة الداخلية.. محافظ البحر الأحمر: استقبلنا 11 ألف مصرى عائدا من الخارج

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:32 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة استقبلت 11 ألف عائد من الخارج.

مؤكدا أن البحر  الأحمر من أقل محافظات الجمهورية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن المحافظة استقبلت منذ فتح السياحة نحو 2000 نزيل بفنادق الغردقة سياحة داخلية.

وأضاف محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية له، أن الإصابات التي تم تسجيلها في المحافظة بسبب التجمعات والعزومات في المنازل خلال إجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن إصابة واحدة فقط كانت في الفنادق، التي تم إعادة تشغيلها باشتراطات الحكومة.
 
وكان قال عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق بأحد المنتجعات بالمحافظة، وتابع: "تجربة العودة الجزئية للفنادق بشكل مستمر.. وإصابة واحدة بعد عودة  40 فندقًا بهم 2000 شخص يعد شيئا جيدًا".
 
وأضاف "حنفى"، فى تصريحات تليفزيونية، أن المكان الذى كان به الإصابة لم تكن نسبة الإنشغال به كبيرة بل كان  به من 6 إلى 7 أفراد، وتابع: "كان فى فنادق من النوع الصغير"، مشددًا على أنه تم عزل الحالة على الفور واتخاذ ما يلزم صحيًا.
 
ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك 42 فندقًا حصل على تراخيص العمل بينما هناك فنادق تم استبعادها من أجل إعادة ترتيب وتأهيل أماكنها وفق الاشتراطات الطبية والصحية، وتابع: "فى حال نجاح التجربة سوف نرفع نسبة التشغيل من 25% إلى 50%".

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