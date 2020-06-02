رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة، وحضور وزيرى التنمية المحلية والاسكان، ومحافظ القاهرة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتضم مشروعات تطوير القاهرة تطوير ميدان التحرير تضمنت رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف، وكذا أعمال الاضاءة التى تم تنفيذها لواجهات المتحف، وشملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به، وتمت الإشارة إلى أن تلك الاعمال تمت بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال العام.
إقرأ أيضا
كما تضم المشروعات تطوير منطقة عين الصيرة، ومتحف الحضارة، ومجموعة الطرق والمحاور والكباري الجاري تنفيذها.