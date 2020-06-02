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أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:11 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة، وحضور وزيرى التنمية المحلية والاسكان، ومحافظ القاهرة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

وتضم مشروعات تطوير القاهرة تطوير ميدان التحرير تضمنت رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف، وكذا أعمال الاضاءة التى تم تنفيذها لواجهات المتحف، وشملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به، وتمت الإشارة إلى أن تلك الاعمال تمت بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال العام. 
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كما تضم المشروعات تطوير منطقة عين الصيرة، ومتحف الحضارة، ومجموعة الطرق والمحاور والكباري الجاري تنفيذها.
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