رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة

عقب جولته في 4 مناطق بالقاهرة.. مدبولي: حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للتعايش والتأقلم مع فيروس كورونا.. وتسوية أي عقار مخالف بالأرض