أخبار الحوادث.. تأييد الحكم على قتلة شهيد الشهامة.. المشدد 15 عاما لـ 7 متهمين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إن عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بصعود موظف ببنك شهير بوسط البلد أعلى سطح البنك وهدد بالانتحار، لنقله تعسفيا حسبما قال على لسانه، وتم التفاوض معه وإنزاله دون أى إصابات.





خالفو قرار حظر البناء.. الداخلية تضبط 127 شخصا حاولوا بناء عقارات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.





شاهد.. زحام شديد من المواطنين أمام مجمع مرور الأميرية

تجمع العشرات من المواطنين، امام مجمع تراخيص الاميرية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء ، لانهاء وتجديد رخصهم ، وسط حالة من الفوضى خارج المجمع . المزيد ..





بكمامات وإجراءات وقائية.. إيداع المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم القفص