أخبار الحوادث.. تأييد الحكم على قتلة شهيد الشهامة.. المشدد 15 عاما لـ 7 متهمين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:
في يوم واحد .. الداخلية تضبط 7240 سائقا لعدم ارتداء الكمامات
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
تأييد الحكم على قتلة شهيد الشهامة بالمنوفية
أسدل اليوم الستار على القضية المعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة" التى راح ضحيتها الشاب محمود البنا، وتم الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس الثلاث متهمين خمسة عشر عاما، وحبس المتهم الرابع خمس سنوات.
بعد 6 سنوات.. المشدد 15 عاما لـ 7 متهمين وبراءة 2 في قضية حرق كنيسة كفر حكيم
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، بحُكمها على 9 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم».
مصدر أمنى يكشف تفاصيل محاولة انتحار موظف ببنك من الطابق التاسع
قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إن عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بصعود موظف ببنك شهير بوسط البلد أعلى سطح البنك وهدد بالانتحار، لنقله تعسفيا حسبما قال على لسانه، وتم التفاوض معه وإنزاله دون أى إصابات.
خالفو قرار حظر البناء.. الداخلية تضبط 127 شخصا حاولوا بناء عقارات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.
شاهد.. زحام شديد من المواطنين أمام مجمع مرور الأميرية
تجمع العشرات من المواطنين، امام مجمع تراخيص الاميرية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء ، لانهاء وتجديد رخصهم ، وسط حالة من الفوضى خارج المجمع .
بكمامات وإجراءات وقائية.. إيداع المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم القفص
أودعت قوات الأمن متهمي القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" قفص الاتهام في قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم عليهم.
بعد نشر الفيديو.. ضبط طالب وميكانيكي تعديا على شخص من ذوى الاحتياجات فى الجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبى واقعة التعدى على أحد الأشخاص "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.
خلال يوم.. الداخلية تضبط 5109 أشخاص خالفوا قرار الحظر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".