ليلى زيدان: الوقت من ذهب حتى في الحجر الصحي

مما لا شك فيه أن كلا منا يعلم أن وباء كورونا القاتل الذى فرض نفسه على كوكب الأرض في الشهور الأخيرة، نجح فى حصاد أرواح عشرات الآلاف من البشر في فترة وجيزة، فأغلقت كل دولة أبوابها على ذاتها في محاولة لحصار هذا الفيروس غير المرئي، وأصبح كل مواطن رهين بيته لا يخرج إلا للضرورة القصوى .









والحقيقة أننا فى مصر نخوض حربا ضروسا لمحاصرة الوباء متسلحين بالعلم والتكنولوجيا والحزم في الإدارة، والأرقام القليلة للوفيات والمصابين لدينا مقارنة بدول أوروبا وأمريكا تؤكد هذه الحقيقة.









ومع ذلك، عندما فرضت الدولة الحجر الصحي المنزلى وجد الإنسان نفسه فجأة وحيدا بين أربعة جدران لفترة لا تقل عن أسبوعين هى فترة حضانة المرض، وهو ما لم يعتَده من قبل، خاصة الشباب، من هنا تأتي أهمية المعرفة والتعلم وتعزيز الشغف بهما ، فهذا الشغف سيتيح لمن اضطرته الظروف أن يجلس في بيته ويعمل على استثمار وقته بشكل أفضل، حتى لا يعتريه الضجر ويشعر بالاختناق من جرّاء البقاء في المنزل أوقاتًا طويلة.









وأصبح الحصول على العلم والمعرفة من أسهل وأبسط ما يمكن ، فالكتاب الورقي موجود في مكتبة المنزل، وإذا لم يكن، فهناك شبكة الإنترنت وما تحتويه من ملايين الكتب الإلكترونية، وهناك أيضًا المنصات الإلكترونية الجادة التي تقدم المعارف المختلفة لمن يرغب.





مهم جدا استثمار الوقت بممارسة هواية مفيدة أو تعلمها كالرسم أو العزف على آلة موسيقية أو كتابة الشعر والقصة أو تعلم لغة أجنبية جديدة، المهم ألا يجعل الأيام تمر من بين يديه من دون فائدة، فقديمًا قالوا: (الوقت من ذهب).









إن جائحة كورونا أثبتت أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية وبنك المعرفة ووضع ما بهم من معارف وكتب متاحة لكل مواطن على شبكة الإنترنت للتحميل والإستفادة تعد نموذجًا رائعًا لما تبذله الدولة من جهد مستمر من أجل تعزيز المعرفة وتشجيع الابتكار من خلال المبادرات الرقمية المتنوعة التي تطلقها لترسيخ الأفكار المتعلقة بأهمية العلم والثقافة في حياتنا، لتظل مصر في مقدمة الدول التي تعمل على النهوض بشعوبها وزيادة وعيهم .



