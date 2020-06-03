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برلمان

نائب يطالب بوقف الحجر الصحي للعائدين من الخارج

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:02 ص
العالقين بالخارج
العالقين بالخارج
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بإلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج، واقتصار الحجر على الذين تظهر عليهم الأعراض فقط.

وأكد النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ضرورة أن يكون هناك استغلال أكبر للعزل المنزلي، والذي يعتبر له فعالية كبيرة في علاج مرضى فيروس كورونا.

وقال أمين سر لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، إن الحجر الصحي للعائدين من الخارج، يكلف الدولة أموالا طائلة، مشيرا إلى أنه يجب ألا يتم دخول الحجر الصحي إلا في حالتين، الأولى لمن تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والثانية لمن يثبت إيجابية تحاليله.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للعائدين من الخارج، يمكن أن يتم القيام بها في العزل المنزلي، طالما أنه لم تظهر على العائد من الخارج أي أعراض، لذا فلا داعي لفرض حجر صحي وتكليف الدولة.

وأشار أمين صحة البرلمان إلى أن أعداد العائدين من الخارج تراجعت كثيرا، كما أن إجراءات الوقاية في الخارج أصبحت مشددة، بالتالي فإن فرص نقل العدوى تراجعت.
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