البرلمان الأفريقى يشيد بالمساعدات الطبية المصرية للكونغو الديمقراطية وزامبيا

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى بإرسال مصر لطائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من مصر لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على

استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.