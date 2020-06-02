البرلمان الأفريقى يشيد بالمساعدات الطبية المصرية للكونغو الديمقراطية وزامبيا

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى بإرسال مصر لطائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من مصر لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم انه رغم الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى مواجهتها مع فيروس كورونا الا انها لايمكن ان تنسى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للأشقاء بدول القارة السمراء، مؤكدا ان هذا التوجه من مصر لقى ارتياحا كبير داخل جميع الأوساط لدى دولتى الكونغو وزامبيا
تجدر الاشارة الى انه كان فى استقبال طائرة المساعدات السفير المصري بالكونغو، وريموند تشديا باتي نائب وزير خارج الكونغو وعدد من المسئولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة " كورونا " وأشادوا بقوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات.
وكان في استقبال طائرة المساعدات المتجهة إلى زامبيا السفير المصرى والسيدة إينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسئولين من الجانب الزامبي الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعبًا على وقوفهم بجوار الشعب الزامبي لتجاوز أزمة كورونا.
وتأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة .