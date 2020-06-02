AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد محمود.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:04 م
نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد
Advertisements
قسم المحافظات
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، لأداء واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود سيد" بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، الذي استشهد جراء العمليات الإرهابية بشمال سيناء. 

اقرأ أيضا : 

قدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكيه لن تذهب هباء، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره، لافتًا أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرارًا.

ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد "محمد محمود" على إحدى المدارس، وجار اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد محمود.. صور
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد محمود.. صور
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد محمود.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ينعى شهيد سيناء.. وينيب السكرتير العام في تشييع جثمانه إلى مسقط رأسه

المنوفية تودع شهيد الواجب بمسقط رأسه بقرية كفر قورص بأشمون

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. الأطباء تعلن 3 وفيات جديدة بين أعضائها بكورونا.. نقل رجاء الجداوي العناية المركزة

تطور جديد فى قضية دنيا بطمة بعد اتهامها بالنصب على الفنانين

محمد عبد العاطى لـ صدى البلد: الزمالك وبيراميدز فاوضانى بشكل رسمى.. الأهلي يستحق التتويج في حالة إلغاء الموسم.. وحسام غالي مثلي الأعلى

الأهلي : رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي

بلوزة تريكو.. شيري عادل تخطف الأنظار برفقة شقيقها

نحقق تقدما أسرع.. ترامب: أنباء جيدة في الطريق بشأن لقاح فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. ابتكار أحذية فريدة من نوعها للحفاظ على التباعد الاجتماعي

لهدف إنساني.. سيدة صماء تصمم كمامات شفافة وتتلقى مئات الطلبات

بالأسود الأنيق .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جديدة