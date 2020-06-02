أزمة نفسية.. انتحار شاب بالقفز من الطابق الرابع بكفر الزيات

شهدت مدينة كفرالزيات بمحافظه الغربيه اليوم واقعة انتحار شاب في العقد الثالث من عمره من خلال القفز من الطابق الرابع من شرفة منزله اثر مروره ازمه نفسيه وخصصت سياره اسعاف لنقله الي مشرحة مستشفي كفرالزيات .





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الزيات يفيد بورود باقدام ساب يدعى " محمد . ر " ٢٩ سنة بالقفز من الطابق الرابع من شرفة منزل بشارع طابونة حنفى وتوفى فى الحال متأثرا باصابته بنزيف فى المخ .





كما انتقلت قوة من مباحث قسم كفر الزيات الى موقع الحادث وتبين من خلال التحقيقات ، ان الشاب يعانى من مرض نفسي منذ فترة ما دفعه للأنتحار قفزا من مسكن أحد أقاربه للتخلص من حياته.





وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.